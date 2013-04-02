В городе зреет "транспортный бунт".

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики собирают подписи против новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. С листками к пассажирам подходят кондукторы автобусов №048 и №27.

Как рассказала "Уралинформбюро" кондуктор автобуса №27, подавляющее большинство высказывается против реформы. 25 января за два утренних рейса женщина успела собрать 40 подписей.

"Только все наладилось, только нормально стали добираться с ЖБИ! А сейчас еще какую-то пересадку сделают еще! Итак проезд повышают, еще и пересаживаться!" - негодуют пассажиры.

Как пояснил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Евгений Липович, несмотря на протесты горожан, от новой схемы не откажутся. Это единственный способ спасти неэффективные МУПы. Единственное, что могут сделать екатеринбуржцы, - высказать свои предложения на сайте мэрии.

Согласно новой транспортной схеме, летом отменят 113 маршрутов, вместо них появится всего 62. Эксперты уверены, что транспортная доступность серьезно ухудшится. При этом с рынка уйдут практически все коммерческие перевозчики. Без работы останется порядка 6 тысяч человек.

Реформа вызвала огромный общественный резонанс, горожане готовы митинговать.