Кондукторы собирают с екатеринбуржцев подписи против реформыСегодня в 10:17
- Текст
- Комментарии (2)
В городе зреет "транспортный бунт".
В Екатеринбурге коммерческие перевозчики собирают подписи против новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. С листками к пассажирам подходят кондукторы автобусов №048 и №27.
Как рассказала "Уралинформбюро" кондуктор автобуса №27, подавляющее большинство высказывается против реформы. 25 января за два утренних рейса женщина успела собрать 40 подписей.
"Только все наладилось, только нормально стали добираться с ЖБИ! А сейчас еще какую-то пересадку сделают еще! Итак проезд повышают, еще и пересаживаться!" - негодуют пассажиры.
Как пояснил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Евгений Липович, несмотря на протесты горожан, от новой схемы не откажутся. Это единственный способ спасти неэффективные МУПы. Единственное, что могут сделать екатеринбуржцы, - высказать свои предложения на сайте мэрии.
Согласно новой транспортной схеме, летом отменят 113 маршрутов, вместо них появится всего 62. Эксперты уверены, что транспортная доступность серьезно ухудшится. При этом с рынка уйдут практически все коммерческие перевозчики. Без работы останется порядка 6 тысяч человек.
Реформа вызвала огромный общественный резонанс, горожане готовы митинговать.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Я тоже хочу подписаться против этого вредительства. Но в автобусах сейчас не езжу. Где мне подписаться? Надо орагнизовать такой сбор подписей в местах, где просто люди бывают на улицеответить
А кто вообще сказал, что неэффективные МУП-ы нужно спасать? Тем более за счет пассажиров, ради которых они и создавались? Телегу впереди лошади?! Рынок изменился - пусть меняются сами, как почта россии. Пусть вообще уходят с рынка, если не умеют эффективно управлять. Или меняют руководство. Проводят проверки. Зачем нужно было покупать зеленые автобусы 110 шт на 2 миллиарда рублей под банковский лизинг? Кто принял это решение? Верните эти автобусы обратно, продайте в другие города по остаточной стоимости, здесь они вряд ли нужны на пробочных улицах. Вот и спасете ваши МУП-ы.ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:49
Екатеринбургский Академический обошел по популярности Ботанику
Среди новоселов.Сегодня в 17:46
Прививки экономят свердловскому бюджету 5 миллиардов
Отказов от вакцинации все меньше.Сегодня в 17:36
Москва даст денег на ЕКАД
В 2017 году.Сегодня в 17:26
Свердловчанин застрелил несговорчивого товарища
Из ружья.Сегодня в 17:17
В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
Его признали вменяемым.Сегодня в 17:12
Сексуальность возвращается к женщинам к 70 годам
Когда появляется время на себя.Сегодня в 17:00
В Екатеринбурге воспитанницу интерната заставляли отгонять собак
Утверждает ее мама.Сегодня в 16:48
Госдолг Среднего Урала вырос на 6 миллиардов
За 2016 год.Сегодня в 16:42
На имущество Новикова наложен арест
По ходатайству следователей.Сегодня в 16:33
"Урал" лишился обладателя Кубка УЕФА
Шох ушел по собственному желанию.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы получат квитанции за ЖКУ с расчетами по-новому
Суммы в платежках также могут измениться.Сегодня в 16:23
В накрытом лавиной итальянском отеле выжили три щенка
Надежда еще есть.Сегодня в 16:15
Тагильчане остались без отопления
При -21 на улице.Сегодня в 16:06
Пропавшую 17-летнюю екатеринбурженку нашли в Зауралье
На съемной квартире.Сегодня в 16:02
До "неликвидных" двигателей "Протонов" добрались ФСБ и СКР
Начались массовые проверки.
-
02 апреля 2013 в 17:21
Автобусный законопроект "проехался" по каменским депутатам
Смысл документа в том, чтобы запретить перевозчикам-нелегалам тормозить на оборудованных остановках.
Ещё в сюжете «Транспортная реформа»
Главные новости
- Сегодня в 17:17В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
- Сегодня в 16:42На имущество Новикова наложен арест
- Сегодня в 16:15Тагильчане остались без отопления
- Сегодня в 15:54Урал скуют 40-градусные морозы
- Сегодня в 14:00Суд выпустил на свободу бывшего замглавы МУГИСО
Аналитика
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.