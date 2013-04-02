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Кондукторы собирают с екатеринбуржцев подписи против реформыСегодня в 10:17

В городе зреет "транспортный бунт".

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики собирают подписи против новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. С листками к пассажирам подходят кондукторы автобусов №048 и №27.

Как рассказала "Уралинформбюро" кондуктор автобуса №27, подавляющее большинство высказывается против реформы. 25 января за два утренних рейса женщина успела собрать 40 подписей.

"Только все наладилось, только нормально стали добираться с ЖБИ! А сейчас еще какую-то пересадку сделают еще! Итак проезд повышают, еще и пересаживаться!" - негодуют пассажиры.

Как пояснил "Уралинформбюро" вице-мэр уральской столицы Евгений Липович, несмотря на протесты горожан, от новой схемы не откажутся. Это единственный способ спасти неэффективные МУПы. Единственное, что могут сделать екатеринбуржцы, - высказать свои предложения на сайте мэрии.

Согласно новой транспортной схеме, летом отменят 113 маршрутов, вместо них появится всего 62. Эксперты уверены, что транспортная доступность серьезно ухудшится. При этом с рынка уйдут практически все коммерческие перевозчики. Без работы останется порядка 6 тысяч человек.

Реформа вызвала огромный общественный резонанс, горожане готовы митинговать.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
ПРОТИВ мэрского вредительства Сегодня в 12:31

Я тоже хочу подписаться против этого вредительства. Но в автобусах сейчас не езжу. Где мне подписаться? Надо орагнизовать такой сбор подписей в местах, где просто люди бывают на улице

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Горожанин Сегодня в 12:40

А кто вообще сказал, что неэффективные МУП-ы нужно спасать? Тем более за счет пассажиров, ради которых они и создавались? Телегу впереди лошади?! Рынок изменился - пусть меняются сами, как почта россии. Пусть вообще уходят с рынка, если не умеют эффективно управлять. Или меняют руководство. Проводят проверки. Зачем нужно было покупать зеленые автобусы 110 шт на 2 миллиарда рублей под банковский лизинг? Кто принял это решение? Верните эти автобусы обратно, продайте в другие города по остаточной стоимости, здесь они вряд ли нужны на пробочных улицах. Вот и спасете ваши МУП-ы.

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