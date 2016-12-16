Годовалого мальчика в Коркино убил "молниеносный" лейкозСегодня в 10:41
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По одной из версий.
Одной из возможных причин гибели годовалого ребенка в Коркино врачи называют лейкоз молниеносной формы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Как показало вскрытие, травма ноги, которая была у ребенка, не могла привести к смерти. Медики взяли все необходимые анализы, окончательную причину назовет следственный комитет.
Мальчик скончался утром 23 января 2017 года. Накануне ребенок упал, повредив колено. После этого у него поднялась температура.
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