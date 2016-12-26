ЦРУ раскрыло карты Перми и ЕкатеринбургаСегодня в 11:53
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С аэропортами и заводами.
Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ документы, собранные сотрудниками спецслужбы за полвека - с 1940 по 1990 год. Среди 12 миллионов документов есть и касающиеся уральских городов, в том числе Перми и Екатеринбурга (на тот момент Молотова и Свердловска), передает "Уралинформбюро".
Среди материалов категории Top Secret данные о климате, карты, схемы и снимки военных объектов, крупных производств и оборонных предприятий, сведения по коммуникациям и железнодорожным объектам.
На аэроснимке отмечены стратегические места в Перми.
Схема аэропорта Молотова (Перми) выполнена в 1952 году.
Так выглядит схема Свердловска, начерченная агентами от руки в 1956 году.
А таким они видели аэропорт Уктус, на месте современной Ботаники.
Источник: www.cia.gov
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