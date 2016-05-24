"Пальчики" - прошлый век.

Apple разрабатывает новую систему идентификации пользователей, пишет MacRumors со ссылкой на аналитика компании KGI Securities Мин-Чи Куо.

Необходимость возникла из-за смены дисплея новой модели iPhone. Гаджет будет оснащен безрамочным OLED-экраном, что не позволит разместить привычную кнопку Home и датчик Touch ID, который считывает отпечатки пальцев.

Предполагается, что новая технология позволит смартфону распознавать лицо владельца через фронтальную камеру и сравнивать его со снимками в памяти телефона, передает "Уралинформбюро".

"Снятие" отпечатков планируется оставить, но усовершенствовать. Компания сейчас работает над созданием оптического сенсора, который будет считывать "пальчики" непосредственно через дисплей. Рассматривается еще один вариант идентификации – распознавание отпечатков по силе нажатия на экран.

По словам Мин-Чи Куо, сначала будет внедрена двухуровневая система безопасности, а затем Apple откажется от дактилоскопического сенсора в пользу новой технологии биометрической идентификации.