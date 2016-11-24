По предписанию ГИБДД.

В Дегтярске закрыли для автобусов не чищенные от снега дороги. Это коснулось улиц Калинина, Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Как пояснили "Уралинформбюро" в "Дегтярском АТП", на движении автобусов это никак не сказалась. "Транспорт пустили в объезд закрытых улиц", - прокомментировали там.

Таким образом, маршруты до Южного и Северного автовокзалов, а также рейсы из Ревды до Дегтярска осуществляются, как и прежде.

Стоит добавить, что ранее инспекторы ГИБДД перекрывали улицу Окружную в Екатеринбурге. Она была почищена в тот же вечер. До сих пор из-за снежного наката запрещено движение общественного транспорта по Блюхера.

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