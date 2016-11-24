В Дегтярске заснеженные улицы закрыли для автобусовСегодня в 13:17
- Текст
По предписанию ГИБДД.
В Дегтярске закрыли для автобусов не чищенные от снега дороги. Это коснулось улиц Калинина, Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Как пояснили "Уралинформбюро" в "Дегтярском АТП", на движении автобусов это никак не сказалась. "Транспорт пустили в объезд закрытых улиц", - прокомментировали там.
Таким образом, маршруты до Южного и Северного автовокзалов, а также рейсы из Ревды до Дегтярска осуществляются, как и прежде.
Стоит добавить, что ранее инспекторы ГИБДД перекрывали улицу Окружную в Екатеринбурге. Она была почищена в тот же вечер. До сих пор из-за снежного наката запрещено движение общественного транспорта по Блюхера.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу Блюхера
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:49
Екатеринбургский Академический обошел по популярности Ботанику
Среди новоселов.Сегодня в 17:46
Прививки экономят свердловскому бюджету 5 миллиардов
Отказов от вакцинации все меньше.Сегодня в 17:36
Москва даст денег на ЕКАД
В 2017 году.Сегодня в 17:26
Свердловчанин застрелил несговорчивого товарища
Из ружья.Сегодня в 17:17
В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
Его признали вменяемым.Сегодня в 17:12
Сексуальность возвращается к женщинам к 70 годам
Когда появляется время на себя.Сегодня в 17:00
В Екатеринбурге воспитанницу интерната заставляли отгонять собак
Утверждает ее мама.Сегодня в 16:48
Госдолг Среднего Урала вырос на 6 миллиардов
За 2016 год.Сегодня в 16:42
На имущество Новикова наложен арест
По ходатайству следователей.Сегодня в 16:33
"Урал" лишился обладателя Кубка УЕФА
Шох ушел по собственному желанию.Сегодня в 16:28
Екатеринбуржцы получат квитанции за ЖКУ с расчетами по-новому
Суммы в платежках также могут измениться.Сегодня в 16:23
В накрытом лавиной итальянском отеле выжили три щенка
Надежда еще есть.Сегодня в 16:15
Тагильчане остались без отопления
При -21 на улице.Сегодня в 16:06
Пропавшую 17-летнюю екатеринбурженку нашли в Зауралье
На съемной квартире.Сегодня в 16:02
До "неликвидных" двигателей "Протонов" добрались ФСБ и СКР
Начались массовые проверки.
-
24 января в 09:35
В Екатеринбурге закрыли для автобусов улицу Блюхера
Из-за снежного наката.13 января в 15:44
В Екатеринбурге закрыли 6 нечищеных улиц
Пока только для автобусов.11 января в 15:58
Дёмин грозится перекрыть дороги в свердловских городах
Если их не почистят.24 ноября 2016 в 12:24
В Екатеринбурге закроют нерасчищенные улицы
На очереди - 9 участков.12 мая 2016 в 15:16
Трассу Нижний Тагил - Усть-Утка закрыли после смертельного ДТП
С младенцем.18 января в 17:03
В Кушве автобусам перекрыли дороги
Заваленные снегом.17 января в 17:57
Екатеринбург захлебнулся в "снежных" ДТП
На прошлой неделе.17 января в 09:38
Маршрутовредительство
Екатеринбург поделят на районы-резервации?12 января в 13:20
Ревда осталась без автобусов
Из-за нечищеных дорог.11 января в 09:21
Судьбу тарифов на проезд в Екатеринбурге решат 13 января
Билеты могут подорожать до 35 рублей.
Главные новости
- Сегодня в 17:17В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
- Сегодня в 16:42На имущество Новикова наложен арест
- Сегодня в 16:15Тагильчане остались без отопления
- Сегодня в 15:54Урал скуют 40-градусные морозы
- Сегодня в 14:00Суд выпустил на свободу бывшего замглавы МУГИСО
Аналитика
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.