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В Екатеринбурге азиатские дипмиссии сворачивают работуСегодня в 12:52

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На время каникул.

Азиатские дипмиссии в Екатеринбурге уходят на каникулы, чтобы отметить Китайский Новый год. Праздник в этом году выпал на 27 января.

Генеральное консульство Китайской Народной Республики отдыхать будет с 27 января по 2 февраля 2017 года. Вьетнамская дипмиссия уйдет на недельные каникулы на день раньше коллег из Поднебесной, передает "Уралинформбюро".

Отпраздновать Новый год екатеринбуржцев зовут в Школу Конфуция при РГППУ. Гостям обещают мастер-классы по живописи, каллиграфии, вязанию китайских узлов, ушу, вырезанию из бумаги. Детей ждет аквагрим в национальном стиле.

Стоит отметить, что Китайский Новый год, или праздник Весны, наступает в полночь дня, на который приходится второе новолуние после зимнего солнцестояния.

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