Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:13
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По версии "Уралинформбюро".
1. 108 миллионов рабочих мест для... пчел
Глава администрации Белорецкого района Башкирии Владислав Миронов на одном из совещаний сделал неожиданное заявление.
"К 2020 году у нас в Белорецке должно быть создано 108 миллионов рабочих мест. Я не ошибся, именно 108 миллионов, - сказал он. - У нас должны работать 108 миллионов пчел".
Они должны будут собирать мед для поставок на рынок Поднебесной, где, по подсчетам чиновников, целых 1,5 миллиарда потребителей.
2. Чистые краски неба
Северное сияние - одно из самых завораживающих явлений природы. Автору ролика удалось поймать его в объектив, находясь на борту самолета на высоте 10 000 метров. Правда, на каком направлении сделаны кадры, не уточняется.
3. 333 поросенка
Зарубежные соцсети захватывает ролик о российских пожарных, спасающих поросят из горящего свинарника. На кадрах дюжие парни выносят из уцелевшей части здания свинок от мала до велика. Поросята побольше выходят самостоятельно, особо медлительных приходится подгонять.
4. "Богатырская сила" маленьких циркачек
Детское акробатическое трио из Ижевска покорило зрителе 41 международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло своей непосредственностью. Номер шестилетних малышек под песню "Богатырская сила" группы "Цветы" вызвал бурю аплодисментов.
В соцсетях ролик набрал не одну сотню тысяч просмотров.
5. "А товарища выручай..."
Чудесное спасение попало в кадр в аргентинской провинции Кордова. Во время прогулки хозяин бросал двум своим лабрадорам палку. В какой-то момент она упала в реку, и один из псов кинулся в воду. Животное не рассчитало своих сил, и его затянуло в стремнину между камнями. Когда бурный поток потащил пса мимо товарища, тот не растерялся и, схватившись зубами за палку, вытащил его на сушу.
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