Чтобы спасти человечество от недуга.

Биологи Новосибирского госуниверситета и Института цитологии и генетики СО РАН создали клеточную модель болезни Хантингтона. Рукотворная мутация позволит отследить механизм возникновения необратимого недуга и научиться с ним бороться.

Первые симптомы болезни Хантингтона (нервные тики, неконтролируемые движения и другие двигательные и умственные расстройства) проявляются в 35-45 лет. За 15-20 лет происходит распад личности с последующей смертью. Симптоматическое лечение лишь временно улучшает состояние больного.

Чтобы изучить процесс возникновения недуга, ученые с помощью современной технологии редактирования генома CRISPRCas9 внесли изменения в ген huntingtin (хантингтин), увеличив число повторов триплета CAG до 36 и более. Именно столько их у страдающих этим наследственным нейродегенеративным заболеванием, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе НГУ. У здоровых людей триплетов не более 35.