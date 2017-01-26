Сибирские ученые "запрограммировали" распад личностиСегодня в 12:56
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Чтобы спасти человечество от недуга.
Биологи Новосибирского госуниверситета и Института цитологии и генетики СО РАН создали клеточную модель болезни Хантингтона. Рукотворная мутация позволит отследить механизм возникновения необратимого недуга и научиться с ним бороться.
Первые симптомы болезни Хантингтона (нервные тики, неконтролируемые движения и другие двигательные и умственные расстройства) проявляются в 35-45 лет. За 15-20 лет происходит распад личности с последующей смертью. Симптоматическое лечение лишь временно улучшает состояние больного.
Чтобы изучить процесс возникновения недуга, ученые с помощью современной технологии редактирования генома CRISPRCas9 внесли изменения в ген huntingtin (хантингтин), увеличив число повторов триплета CAG до 36 и более. Именно столько их у страдающих этим наследственным нейродегенеративным заболеванием, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе НГУ. У здоровых людей триплетов не более 35.
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