В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя мать годовалой девочки Сегодня в 12:55
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Дарья Зотикова.
В Нижнем Тагиле третью неделю разыскивают 17-летнюю Дарью Зотикову. 12 января 2017 года девушка ушла в аптеку и не вернулась. Дома ее ждет годовалая дочь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".
Рост Дарьи - 160 сантиметров, волосы русые, глаза светлые. Была одета в светло-розовую куртку, синие джинсы, розовую шапку с помпоном.
Известно, что девушка родилась в городе Макарьев Костромской области, где воспитывалась сначала в приемной семье, потом в детдоме. В феврале 2016 года, когда молодая мать бросила клич о помощи в социальных сетях, ее приютила жительница Нижнего Тагила. Однако отношения в семье не сложились.
"Дарья состоит на учете ПДН на основании неоднократных самовольных уходов. Доверительных отношений в семье не наблюдается, девочка склонна ко лжи", - пояснили в полиции.
Стоит напомнить, что в начале января в Нижнем Тагиле пропала 28-летняя мать двоих детей Дарья Зембицкая. Спустя несколько дней в убийстве женщины сознался ее бывший муж Сергей Какшин. Мужчину арестовали, расследование уголовного дела продолжается.
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Что ее искать? Девочка просто удрала от немилой "семьи" и явно не нужной ей дочери.ответить
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