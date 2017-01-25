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"Платон" удвоит аппетиты весной Сегодня в 13:41

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Плавного повышения тарифа не будет.

Тариф в системе "Платон" может быть увеличен в 2 раза в апреле 2017 года, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что стоимость проезда грузовиков по федеральным трассам будут поднимать постепенно. Первое повышение с 1,53 рубля до 2,61 рубля за километр намечалось в феврале 2017 года. До 3,01 рубля тариф планировалось довести в июне. Минтранс оправдывается необходимостью срочной реконструкции дорожной сети.

Стоит отметить, что внедрение "Платона" в ноябре 2015 года обернулось акциями протеста дальнобойщиков по всей стране, передает "Уралинформбюро".

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