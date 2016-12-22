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В Екатеринбурге воспитанницу интерната заставляли отгонять собакСегодня в 17:00

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Утверждает ее мама.

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в школе-интернате №12, где якобы эксплуатировали 11-летнюю девочку. Заявление в надзорное ведомство подала ее мать.

Ранее в городских СМИ прошла информация, что девочку заставляли ночами чистить от снега школьный двор, разгонять бродячих собак, а также закрывали в мужском туалете, так как ребенок якобы мешает спать другим. Все это выяснилось по рассказам самой девочки.

По словам матери школьницы, все издевательства были по ночам в смену педагога Веры Алексеевны.

Руководство интерната отрицает какие-либо нарушения распорядка дня.

Ревизоры выяснят, соблюдалось ли в учреждении законодательство, регулирующее вопросы охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Также они оценят соблюдение санитарно-эпидемическим норм и своевременность оказания медпомощи детям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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