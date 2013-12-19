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После 30 стоит меньше естьСегодня в 15:13

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Чтобы дольше жить.

Исследователи из Национального института старения в США и Университета Висконсина выяснили, что еда, которой злоупотребляет молодежь, после 30 лет может быть для организма опасной.

В ходе экспериментов на макаках-резусах, геном которых на 93% совпадает с человеческим, обнаружена связь процессов старения и рационом в среднем возрасте. Выяснилось, что ограничение калорийности и отказ от поздних ужинов помогут снизить риск рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, и "отодвинуть" старость, передает "Уралинформбюро".

Ученые подчеркивают, что ограничения нужны не в молодости, а исключительно после 30 лет.

Стоит отметить, что аналогичный совет давал свердловчанам и депутат регионального Заксобрания Илья Гаффнер в ответ на вопрос "Как выжить в кризис?".

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