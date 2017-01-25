×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сексуальность возвращается к женщинам к 70 годамСегодня в 17:12

  • Текст

Когда появляется время на себя.

Ученые из Массачусетского университета (США) определили, когда у женщин снова начинается подъем сексуальности.

В ходе опроса выяснилось, что мысли о плотских утехах посещают более половины дам старше 70 лет, тогда как среди женщин 50-65 лет об этом думают лишь 43%. Сказывается то, что с возрастом у представительниц слабого пола становится меньше семейных забот и карьерных претензий, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Сысертский занавес

Сысертский занавес

Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus