Когда появляется время на себя.

Ученые из Массачусетского университета (США) определили, когда у женщин снова начинается подъем сексуальности.

В ходе опроса выяснилось, что мысли о плотских утехах посещают более половины дам старше 70 лет, тогда как среди женщин 50-65 лет об этом думают лишь 43%. Сказывается то, что с возрастом у представительниц слабого пола становится меньше семейных забот и карьерных претензий, передает "Уралинформбюро".