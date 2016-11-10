Запрет уже неактуален.

Росавиация отменила рекомендацию о запрете использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах и аэропортах. Об этом просила компания Samsung Electronics, заявившая, что причин для беспокойства нет, передает "Уралинформбюро".

Корпорация уже прекратила продажи и производство гаджета, а также провела его замену на другие модели. С теми, кто не пришел в сервис сдавать опасный смартфон, проблему решили за счет принудительного обновления для Note 7 - оно устанавливалось автоматически и полностью разрядило аккумулятор. Таким образом, работа смартфона была дистанционно заблокирована.

Стоит напомнить, что массовый отзыв Note 7 произошел в сентябре прошлого года из-за дефектов аккумулятора, которые приводили к взрыву устройств во время зарядки. После этого Росавиация рекомендовала выключать смартфоны во время полета, не перевозить их в багаже, а также не использовать в аэропортах.