Росавиация "амнистировала" Galaxy Note 725 января в 17:59
- Текст
Запрет уже неактуален.
Росавиация отменила рекомендацию о запрете использования смартфонов Samsung Galaxy Note 7 в самолетах и аэропортах. Об этом просила компания Samsung Electronics, заявившая, что причин для беспокойства нет, передает "Уралинформбюро".
Корпорация уже прекратила продажи и производство гаджета, а также провела его замену на другие модели. С теми, кто не пришел в сервис сдавать опасный смартфон, проблему решили за счет принудительного обновления для Note 7 - оно устанавливалось автоматически и полностью разрядило аккумулятор. Таким образом, работа смартфона была дистанционно заблокирована.
Стоит напомнить, что массовый отзыв Note 7 произошел в сентябре прошлого года из-за дефектов аккумулятора, которые приводили к взрыву устройств во время зарядки. После этого Росавиация рекомендовала выключать смартфоны во время полета, не перевозить их в багаже, а также не использовать в аэропортах.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
25 января в 19:58
Дымящую свалку под Верхней Пышмой обещают закрыть
А пока она чадит по-прежнему.25 января в 19:51
21-летний югорчанин сел на 10 лет за изнасилование двух женщин
Под угрозой убийства.25 января в 19:33
В Новоуральске будут судить банду наркоторговцев
Сбывавшую "синтетику" через Интернет.25 января в 19:20
Семерых россиян судят в Турции за подготовку теракта
Им грозит 15 лет.25 января в 18:56
На Урале ликвидируют 13 таможенных постов
На работе службы это не скажется.25 января в 18:49
Тюменец забил строителя доской
До смерти.25 января в 18:46
Коляда набирает актеров для открытия театра в Москве
Претендентам отвели по 15 минут.25 января в 18:36
Екатеринбургский ТЦ "Кит" спасся от банкротства
Оплатив долги перед АСВ.25 января в 18:33
Свердловский депутат помог пенсионерке отбиться от коллекторов
Через прокуратуру.25 января в 18:28
Экс-министр культуры Прикамья нашел себе место
Вне чиновничьих коридоров.25 января в 18:25
Смог атакует Челябинск с новой силой
Вокруг "Мечел-кокса" не продохнуть.25 января в 18:23
Развод обойдется Питту и Джоли в 6 миллионов долларов
И затянется на год.25 января в 18:17
Уктус Левобережный в Екатеринбурге доверили студентам
Школы главного архитектора.25 января в 18:17
Пермячка накинулась с ножом на 17-летнего супруга
В пылу ссоры.25 января в 18:13
Российские банки впятеро нарастили прибыль
За счет укрепления рубля.
-
23 января в 11:08
Samsung "повесил" прокол с Note 7 на сотрудников
Остается извиниться.20 января в 18:58
Galaxy Note 7 взрывались из-за размера батареи
Разработчики что-то напутали.10 ноября 2016 в 09:43
Samsung будет возвращать любовь большим экраном
Завлекая покупателей.25 октября 2016 в 10:17
Samsung притормозил с Galaxy S8
Обжегшись на Note 7.13 сентября 2016 в 10:59
Аккумулятор "взорвал" Samsung на 26 миллиардов долларов
Цена ошибки.19 октября 2016 в 18:02
В аэропортах "обезвредят" взрывные Galaxy Note 7
Обменяв на новые.12 октября 2016 в 08:46
На Apple обрушилось "огненное проклятье" Samsung
Начали взрываться iPhone 7.10 октября 2016 в 09:46
Производство "огненных" Galaxy Note 7 поставили на паузу
Проблема с аккумуляторами не решена.30 сентября 2016 в 15:59
Смартфоны iPhone начали взрываться по примеру Samsung
Пока известен только один случай.22 ноября 2016 в 18:19
ФАС заподозрила Samsung в ценовом сговоре
Вслед за Apple.
Главные новости
- 25 января в 19:58Дымящую свалку под Верхней Пышмой обещают закрыть
- 25 января в 18:02Спускавшийся по кабелю екатеринбуржец сорвался с 4 этажа
- 25 января в 17:17В Екатеринбурге экс-милиционеру грозит пожизненное за армию зомби
- 25 января в 16:42На имущество Новикова наложен арест
- 25 января в 16:15Тагильчане остались без отопления
Аналитика
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.
Сысертский занавес
Отрезал муниципалитет от Екатеринбурга.