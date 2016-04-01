Москва даст денег на ЕКАДСегодня в 17:36
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В 2017 году.
Президент РФ Владимир Путин поручил министру транспорта РФ Максиму Соколову проработать вопрос выделения денег на строительство ЕКАД в столице Урала. Глава государства дал такое распоряжение после встречи со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Средства могут поступить уже в 2017 году.
Сейчас подрядчики занимаются строительством южного полукольца. Первый пусковой комплекс уже сдан в эксплуатацию. Сейчас рабочие трудятся на втором. Чтобы полностью замкнуть кольцо вокруг уральской столицы, необходимо построить третий комплекс.
Это позволит разгрузить Екатеринбург, поскольку транзитный транспорт не будет заезжать в город.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, 1,2 миллиарда рублей Среднему Уралу уже выделили. Они пойдут на ремонт разрушенных дорог в Екатеринбурге и обновление региональных трасс.
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