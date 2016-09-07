Урал скуют 40-градусные морозыСегодня в 15:54
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Грядущей ночью.
На Урал надвигаются 40-градусные морозы. Ночью 26 января 2017 года температура воздуха в Пермском крае и Свердловской области опустится до минус 35-40 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.
Экстремальные температуры зацепят север и восток Прикамья, в Свердловской области подморозит в низинах.
Днем 26 января погода сжалится над уральцами – столбик термометра поднимается до минус 20. К выходным потеплеет до минус 10 градусов. Существенных осадков не ожидается.
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