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Урал скуют 40-градусные морозыСегодня в 15:54

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Грядущей ночью.

На Урал надвигаются 40-градусные морозы. Ночью 26 января 2017 года температура воздуха в Пермском крае и Свердловской области опустится до минус 35-40 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

Экстремальные температуры зацепят север и восток Прикамья, в Свердловской области подморозит в низинах.

Днем 26 января погода сжалится над уральцами – столбик термометра поднимается до минус 20. К выходным потеплеет до минус 10 градусов. Существенных осадков не ожидается.

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