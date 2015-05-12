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Прививки экономят свердловскому бюджету 5 миллиардовСегодня в 17:46

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Отказов от вакцинации все меньше.

Жители Свердловской области стали заметно реже отказываться от профилактических прививок. Как рассказал "Уралинформбюро" замруководителя областного управления Роспотребнадзора Андрей Юровских, если в 2015 году вакцинации воспротивились 12 194 человека, то в 2016 году – 9 455. А может и того меньше – статистика не учитывает тех, кто в осеннюю вспышку кори изменил отношение к прививкам.

По словам специалистов, именно отказы от вакцинации приводят к вспышкам инфекционных заболеваний.

На Среднем Урале ежегодно ставится 5 миллионов профилактических прививок против 25 болезней. По подсчетам Роспотребнадзора, вакцинация предотвращает 185 тысяч случаев заболеваний и экономит бюджету области 5,5 миллиарда рублей в год, которые бы ушли на лечение и оплату больничных листов.

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