Прививки экономят свердловскому бюджету 5 миллиардовСегодня в 17:46
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Отказов от вакцинации все меньше.
Жители Свердловской области стали заметно реже отказываться от профилактических прививок. Как рассказал "Уралинформбюро" замруководителя областного управления Роспотребнадзора Андрей Юровских, если в 2015 году вакцинации воспротивились 12 194 человека, то в 2016 году – 9 455. А может и того меньше – статистика не учитывает тех, кто в осеннюю вспышку кори изменил отношение к прививкам.
По словам специалистов, именно отказы от вакцинации приводят к вспышкам инфекционных заболеваний.
На Среднем Урале ежегодно ставится 5 миллионов профилактических прививок против 25 болезней. По подсчетам Роспотребнадзора, вакцинация предотвращает 185 тысяч случаев заболеваний и экономит бюджету области 5,5 миллиарда рублей в год, которые бы ушли на лечение и оплату больничных листов.
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