Претендентам отвели по 15 минут.

Екатеринбургский драматург Николай Коляда набирает актеров в свой новый проект "Коляда-Театр" в Москве". Он устроил собеседование 25 января 2017 года в фойе театрального центра "На Страстном", передает "Уралинформбюро".

"Никаких прослушиваний не будет. Просто поговорим 10-15 минут. Я старая театральная крыса и мне всё про людей понятно после пяти минут разговора. А тут будем говорить 15 минут. ))))", - написал драматург на своей странице в Facebook.

При этом Коляда заявляет, что не будет копировать родной театр в столице: "... всё будет держаться только на уральской драматургии, совсем новый репертуар будет. Всё уже придумали".

Арт-директором нового театра станет выпускник Театрального училища имени Щепкина Олег Билик, ранее работавший у Коляды. Площадку для проекта уже "почти нашли".