Екатеринбургский Академический обошел по популярности Ботанику Сегодня в 17:49
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Среди новоселов.
Академический признали самым популярным районом Екатеринбурга. Статистику информационных запросов подготовили специалисты сайта по поиску жилья N1.ru. Самый молодой район уральской столицы востребован у тех, кто ищет квартиры на первичном рынке. В 2016 году на Академический пришлось 7,5% запросов. На втором месте оказался Ботанический район, на третьем – центр.
Большой популярностью квартиры в Академическом пользуются и у покупателей вторичного жилья. Район занял второе место, уступив лидеру 0,6%. На первом месте в этой категории – центр (6% от общего числа запросов).
Стоит отметить, что в 2016 году компания "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") реализовала в районе 108 тысяч квадратных метров жилья. Это один из лучших показателей среди региональных застройщиков, передает "Уралинформбюро".
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