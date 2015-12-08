Среди новоселов.

Академический признали самым популярным районом Екатеринбурга. Статистику информационных запросов подготовили специалисты сайта по поиску жилья N1.ru. Самый молодой район уральской столицы востребован у тех, кто ищет квартиры на первичном рынке. В 2016 году на Академический пришлось 7,5% запросов. На втором месте оказался Ботанический район, на третьем – центр.

Большой популярностью квартиры в Академическом пользуются и у покупателей вторичного жилья. Район занял второе место, уступив лидеру 0,6%. На первом месте в этой категории – центр (6% от общего числа запросов).

Стоит отметить, что в 2016 году компания "РСГ-Академическое" (ГК "КОРТРОС") реализовала в районе 108 тысяч квадратных метров жилья. Это один из лучших показателей среди региональных застройщиков, передает "Уралинформбюро".