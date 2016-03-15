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Свердловский депутат помог пенсионерке отбиться от коллекторов25 января в 18:33

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Через прокуратуру.

Более года свердловской пенсионерке приходилось отдавать коллекторам по просроченному кредиту всю свою пенсию в 15 тысяч рублей. Благодаря депутату Заксобрания Евгению Зяблицеву удалось добиться сокращения выплат.

"Она взяла кредиты, не смогла их выплачивать и ушла в финансовый штопор. Понятно, что противостоять заманиванию в кредиты получается не у всех. Но и по миру пускать должников тоже нельзя. В законе об исполнительном производстве четко указано, что из доходов должников нельзя удерживать более 50%. По данной ситуации я обратился в облпрокуратуру. По итогам проверки в январе было вынесено представление об устранении нарушения законодательства. Теперь у пенсионерки будет оставаться хоть сколько-то денег с пенсии на жизнь", - рассказал "Уралинформбюро" Е.Зяблицев.

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