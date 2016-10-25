Уктус Левобережный в Екатеринбурге доверили студентам25 января в 18:17
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Школы главного архитектора.
Компания "Атомстройкомплекс" предоставила реальный проект для работы нового курса екатеринбургской "Школы главного архитектора". Студенты поработают над территорией Уктуса Левобережного. В частности, они продумают концепцию планировочной структуры и благоустройства микрорайона. Застройщик уже возводит здесь жилой комплекс "Просторы" из 12 домов, в числе которых пять 27-этажных башен вдоль русла реки Исеть, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
"Мы долго спорили с коллегами о том, какой проект представить на Школе главного архитектора. Изначально планировали представить кейс с совершенно новым проектом малоэтажной застройки, который мы только взяли в проектирование. Однако потом остановились на ЖК "Просторы". В этом году мы введем в эксплуатацию первые три дома комплекса. К настоящему моменту мы имеем на руках подробные данные по гидротехнике, реальным потребностям жителей данного микрорайона. Есть интересные, острые задачи, которые мы решаем на этом участке. Я считаю, что для участников ШГА интереснее будет принять участие в проработке не бумажной архитектуры, а живого, актуального проекта, который точно будет реализован в городе", – прокомментировала директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина.
Работа будет вестись как в ШГА, так и в проектном отделе "Атомстройкомплекса". Таким образом, специалисты компании смогут направлять участников школы, чтобы те двигались в нужном русле. Есть все шансы, что предложения студентов курса будут приняты в работу и реализованы уже в 2018 году.
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