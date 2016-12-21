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Земля разминулась с астероидом-"автобусом"Сегодня в 08:18

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Астрономы его чуть не проспали.

25 января мимо Земли пронесся астероид - его размеры колебались от 4 до 14 метров. Небесное тело прошло со скоростью 26,7 тысячи километров в час на расстоянии 261 тысячи километров от планеты.

Астрономы засекли астроид всего пять дней назад, обнаружив при помощи оборудования онлайн-обсерватории Slooh.

По оценкам ученых, небесное тело было слишком маленьким и имело небольшую скорость. При приближении к Земле астероид сгорел бы в атмосфере, передает "Уралинформбюро".

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