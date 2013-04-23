Денег нет, но вы держитесь.

Минфин РФ отказал Минздраву в дополнительных субсидиях на борьбу с ВИЧ в размере 70 миллиардов рублей на 2017–2020 годы, пишет РБК.

За счет допсредств планировалось охватить спецтерапией всех пациентов, стоящих на учете в СПИД-центрах, и увеличить до 35% долю ежегодно тестируемых на ВИЧ. Для сравнения, в 2015 году проверку прошли 19,3% населения, а лечение получили 37,3% инфицированных, передает "Уралинформбюро".

Согласно пояснениям Минфина, 70 миллиардов на эти цели не заложены в федеральном законе о бюджете. Резервировать деньги на новые расходы можно лишь с начала финансового года, и то если у государства появятся дополнительные источники дохода.

Между тем эксперты не исключают, что Минздраву еще удастся выбить нужную сумму.

Стоит отметить, что Средний Урал находится на первом месте в стране по распространению ВИЧ-инфекции - в столице региона положительный статус у каждого 50-го жителя. Шумиха на всю Россию поднялась 1 ноября 2016 года, когда горздрав Екатеринбурга заявил об эпидемии. Как выяснилось, эпидпорог в 1% был превышен еще пять лет назад. Критическая ситуация еще в девяти субъектах РФ.