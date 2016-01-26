Из мышиных клеток - в крысе.

Исследователи из Токийского университета первыми в мире смогли воспроизвести здоровый орган на межвидовом уровне. Им удалось вырастить в теле крысы здоровую поджелудочную железу из стволовых клеток мыши. После пересадки она функционировала полностью, сообщает NHK.

Успех данного эксперимента открывает широкие перспективы по выращиванию в телах других животных человеческих органов для последующей трансплантации.

Пока же следующий шаг ученых - попытка воспроизвести органы примата в теле свиньи, передает "Уралинформбюро".