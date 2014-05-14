Запретом давать детям нелепые имена.

Россиянам готовы законодательно запретить давать детям нелепые имена. 26 января 2017 года комитет по госстроительству и законодательству Госдумы рекомендует парламенту принять соответствующий законопроект в первом чтении. Ко второму список ограничений может вырасти, пишут "Известия".

Документ, внесенный в Думу почти год назад сенатором Валентиной Петренко, гласит, что имя "не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности". Сейчас сотрудники загсов не могут отказать по этим причинам в регистрации имени ребенка, родители же не всегда представляют с какими проблемами их чаду придется столкнуться в детских коллективах.

Самым ярким примером служит история мальчика, которого мать с отцом решили записать как БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных—Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате юноша не может получить паспорт - у него нет никаких оформленных документов, передает "Уралинформбюро".

Ко второму чтению маленьким россиянам могут запретить давать имена и виде названий месяцев.