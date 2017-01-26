Минздрав урезал отведенный россиянам срокСегодня в 10:13
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Нет денег на лечение.
В России подкорректировали ранее утвержденную госпрограмму развития здравоохранения до 2020 года, пишут "Известия". Целевой показатель смертности увеличился с планировавшихся 11,4 до 13 случаев на тысячу человек. Продолжительность жизни снизили с 74,3 до 74 лет.
Эти цифры являются маркерами успешности программы, говорят эксперты. Таким образом Минздрав дает понять, что улучшить "клиническую картину" по стране ему не удастся.
Само ведомство объясняет изменения в прогнозах демографическими факторами: население стареет, соответственно, смертей становится больше.
Что касается продолжительности жизни, ее сокращение закономерно, говорят специалисты. Россияне не смогут жить дольше, если доля затрат на медицину в ВВП падает. 74 года – постыдный показатель на фоне развитых стран, считает директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.
По оценкам ученых, к 2035 году население РФ сократится на 83 тысячи человек - до 146,462 миллиона, передает "Уралинформбюро".
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Объясняют все проблемы медицины тем, что "человечество " стареет. Ну дак нехай сами тогда первыми сдыхают, чтобы человечество "не старело".ответить
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