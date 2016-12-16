×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюменские и югорские школьники спрятались по домамСегодня в 11:01

  • Текст

От морозов.

26 января морозы подарили школьникам на севере УрФО лишний выходной. Рано утром градусники в Югре показывали минус 33, тюменские – минус 30. По данным городских администраций, из-за морозов в Сургуте на занятия не пошли учащиеся 1-8 классов первой смены, в Тюмени – 1-9, в Нефтеюганске – 1-11. В Кургане по домам оставили всю начальную школу - 1-4 классы.

Уже завтра погода в Тюмени смягчится - с утра обещают минус 20, а в Ханты-Мансийске - минус 30. Днем заметно потеплеет, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Голодные игры за квадратные метры

Голодные игры за квадратные метры

Фантазии и реальность Нефтеюганска.

Манифест Куйвашева

Манифест Куйвашева

С претензией на пятилетку.

Царский университет минус ректор Косарев

Царский университет минус ректор Косарев

Политика и образование должны быть разделены.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus