Тюменские и югорские школьники спрятались по домамСегодня в 11:01
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От морозов.
26 января морозы подарили школьникам на севере УрФО лишний выходной. Рано утром градусники в Югре показывали минус 33, тюменские – минус 30. По данным городских администраций, из-за морозов в Сургуте на занятия не пошли учащиеся 1-8 классов первой смены, в Тюмени – 1-9, в Нефтеюганске – 1-11. В Кургане по домам оставили всю начальную школу - 1-4 классы.
Уже завтра погода в Тюмени смягчится - с утра обещают минус 20, а в Ханты-Мансийске - минус 30. Днем заметно потеплеет, передает "Уралинформбюро".
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