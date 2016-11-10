Молочный коктейль вызывает зависимостьСегодня в 11:46
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Сродни наркотикам.
Самым опасным напитком в мире американские ученые назвали молочный коктейль. По своему негативному воздействию он схож с наркотическими веществами. Большое количество сахара в коктейле провоцирует всплеск "гормона счастья" - эндорфина, приятные ощущения вызывают привыкание.
Пристрастие к молочному напитку чревато ожирением и сахарным диабетом, передает "Уралинформбюро". Поэтому ученые рекомендовали отказаться от коктейлей.
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