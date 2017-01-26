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От старческого слабоумия уберегут грибыСегодня в 12:06

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Замедлив дегенерацию.

Любимые многими россиянами лисички, грузди и рыжики оказались панацеей от болезни Альцгеймера.

Ученые из Университета Малайзии доказали, что употребление в пищу грибов снижает скорость развития нейродегенеративных процессов. В ходе эксперимента на грызунах выяснилось, что данный продукт питания увеличивает производство молекул, регулирующих рост, сохранение, приумножение и выживаемость определенных нервных клеток в мозге, передает "Уралинформбюро".

Ранее были открыты антиоксидативное, противоопухолевое, противовирусное, противораковое, противовоспалительное, противомикробное и даже противодиабетическое свойства грибов.

Стоит отметить, что на сегодня более миллиона россиян страдают от различных разновидностей деменции. К 2020 году в мире будет насчитываться 42 миллиона подобных пациентов. До сих пор ученым не удалось создать ни одного лекарства от слабоумия.

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