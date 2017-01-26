От старческого слабоумия уберегут грибыСегодня в 12:06
- Текст
Замедлив дегенерацию.
Любимые многими россиянами лисички, грузди и рыжики оказались панацеей от болезни Альцгеймера.
Ученые из Университета Малайзии доказали, что употребление в пищу грибов снижает скорость развития нейродегенеративных процессов. В ходе эксперимента на грызунах выяснилось, что данный продукт питания увеличивает производство молекул, регулирующих рост, сохранение, приумножение и выживаемость определенных нервных клеток в мозге, передает "Уралинформбюро".
Ранее были открыты антиоксидативное, противоопухолевое, противовирусное, противораковое, противовоспалительное, противомикробное и даже противодиабетическое свойства грибов.
Стоит отметить, что на сегодня более миллиона россиян страдают от различных разновидностей деменции. К 2020 году в мире будет насчитываться 42 миллиона подобных пациентов. До сих пор ученым не удалось создать ни одного лекарства от слабоумия.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:40
Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтов
На Химмаше.Сегодня в 13:22
Чистые допинг-пробы не спасли лыжника Легкова
От дисквалификации.Сегодня в 13:14
На югорской трассе в ДТП пострадали 6 человек
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 13:11
За опасными отходами проследит ГЛОНАСС
По требованию президента.Сегодня в 13:07
Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
После ареста земли.Сегодня в 12:56
Сибирские ученые "запрограммировали" распад личности
Чтобы спасти человечество от недуга.Сегодня в 12:48
Челябинке грозит срок за видео измены мужа
Которое она выложила в Сеть.Сегодня в 12:44
В Камышлове ВАЗ сбил 4-летнюю девочку
Которая шла в детсад.Сегодня в 12:40
В Перми девочек выставили из электрички на мороз
Им не хватило денег на билет.Сегодня в 12:34
Американские миллионеры готовятся к восстанию машин
Строят бункеры и закупают оружие.Сегодня в 12:30
В Екатеринбурге на пруду возник "призрак" Краснознаменной группы
В четвертую годовщину сноса.Сегодня в 12:23
Югорчан отговаривают пить крещенскую воду
В ней нашли бактерии и железо.Сегодня в 12:22
Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
Его обвиняют в 6-миллионной взятке.Сегодня в 12:19
На Югре висит больше половины зарплатных долгов в УрФО
Следом идет Южный Урал.Сегодня в 12:14
Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
Перед камерами.
Главные новости
- Сегодня в 13:07Новиков нашел повод не расплачиваться с пайщиками
- Сегодня в 12:22Экс-судья из Асбеста сбежал от следствия за границу
- Сегодня в 12:14Чету пермяков посадили на 35 лет за изнасилование дочери
- Сегодня в 11:40Самолет застрял в Екатеринбурге из-за примерзшей двери
- Сегодня в 11:22В Шадринске заживо сгорела семья из четырех человек
Аналитика
Голодные игры за квадратные метры
Фантазии и реальность Нефтеюганска.
Манифест Куйвашева
С претензией на пятилетку.
Царский университет минус ректор Косарев
Политика и образование должны быть разделены.