В ней нашли бактерии и железо.

Санврачи призывают жителей Югры не пить сырую крещенскую воду - забракована почти пятая часть проб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, специалисты провели более полусотни рейдов. Объектами внимания были иордани на водоемах, купели с привозной водой в храмах, проруби для забора святой воды.

Из 61 отобранной пробы 12 не соответствовали нормам по цветности и содержанию железа, одна - по наличию бактерий.