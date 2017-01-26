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Югорчан отговаривают пить крещенскую водуСегодня в 12:23

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В ней нашли бактерии и железо.

Санврачи призывают жителей Югры не пить сырую крещенскую воду - забракована почти пятая часть проб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, специалисты провели более полусотни рейдов. Объектами внимания были иордани на водоемах, купели с привозной водой в храмах, проруби для забора святой воды.

Из 61 отобранной пробы 12 не соответствовали нормам по цветности и содержанию железа, одна - по наличию бактерий.

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