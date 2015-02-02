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В Екатеринбурге на пруду возник "призрак" Краснознаменной группыСегодня в 12:30

Фотография

В четвертую годовщину сноса.

В Екатеринбурге активисты своими силами воссоздали Краснознаменную группу. Копия 15-метрового монумента появилась рядом с его прежним местом – он нарисован на льду городского пруда красками, передает "Уралинформбюро".

Свердловское отделение движения "Суть времени" приурочило эту акцию к годовщине сноса Краснознаменной группы. Она напоминает о пустых обещаниях, что мнение горожан будет учтено и монумент восстановят на прежнем месте.

"Прошло четыре года. Большинство горожан, которые выступили против варварского сноса Краснознаменной группы и за ее восстановление, по-прежнему ждут", - заявляют организаторы.

Краснознаменная группа была демонтирована в январе 2013 года. На ее месте некоторое время стояли часы, отсчитывающие время до Олимпийских игр в Сочи. В марте 2014 года убрали и их. С новым объектом власти так и не смогли определиться.

Шпили, на которых почти 40 лет был размещен орден Ленина, до сих пор пылятся на складе МБУ "Водоотведение и искусственные сооружения".

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