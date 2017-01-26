Строят бункеры и закупают оружие.

Миллионеры из Кремниевой долины активно готовятся в апокалипсису. Они закупают оружие, еду и строят автономные убежища, пишет газета The Independent.

По словам сооснователя соцсети LinkedIn Рида Хоффмана, этим заняты как минимум половина богачей в Калифорнии, передает "Уралинформбюро".

К примеру, экс-менеджер Facebook по продукту Антонио Гарсия Мартинес приобрел землю на острове в Тихом океане и возвел дом с генераторами и солнечными батареями. Кроме того, он запасся оружием.

Как говорится в статье, вероятно, ведущие IT-специалисты опасаются искусственного разума – в будущем он может заменить основную часть рабочих мест и устроить бунт против человечества.