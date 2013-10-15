Пермяк-киднеппер скоро станет отцомСегодня в 11:42
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Но ребенка, скорее всего, не увидит.
Подруга жителя Краснокамска, похитившего школьницу в Оренбурге, ждет от него ребенка. Анастасия Рыкова находится на шестой недели беременности, об этом она рассказала корреспонденту телеканала НТВ.
В ближайшее время пара должна была пожениться - женщина уже обсуждала с мамой возлюбленного, как провести торжество. До этого молодые люди прожили вместе два с половиной года.
Теперь же Анастасия уверена, что ославившийся на всю страну друг ни в роли мужа, ни в роли отца ей не нужен. Дожидаться его из мест заключения женщина не собирается.
Житель Краснокамска 17 января 2017 года похитил 12-летнюю школьницу в Оренбурге. Мужчина увез девочку на городскую свалку, где поил спиртным, бил и собирался изнасиловать, но полиция подоспела вовремя. В ходе расследования пермяк сознался, что в 2011 году надругался в над двумя мальчиками в родном городе, а спустя два года там же убил 7-летнего школьника, передает "Уралинформбюро".
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