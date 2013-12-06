Екатеринбурженка вспомнила о троих детях только ради машиныСегодня в 19:18
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Которую приставы запретили продавать.
Жительница Екатеринбурга погасила 200-тысячный долг по алиментам трем детям, испугавшись за свой кроссовер.
По решению суда 32-летняя женщина должна выплачивать сыновьям 6 и 10 лет, а также 8-летней дочери половину своего дохода. Однако она игнорировала свои обязательства, накопив долг в 212 578 рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Погасить задолженность екатеринбурженка решила, лишь когда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении ее Volkswagen Touareg. В этом случае нельзя, например, продать машину.
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