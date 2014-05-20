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За опасными отходами проследит ГЛОНАСССегодня в 13:11

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По требованию президента.

В России для транспортировки отходов первого и второго класса опасности будут использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Как пишет ТАСС, внести изменения в законодательство поручил президент РФ Владимир Путин. Нововведение позволит получить полную информацию о перевозке опасного мусора, передает "Уралинформбюро".

Кроме того, глава государства потребовал ужесточить требования к обращению с указанными отходами. Особое внимание он рекомендовал обратить на сферу животноводства.

Данные пункты должны быть выполнены к 1 декабря 2017 года.

К 1 июня Путин поручил подготовить законодательную базу для того, чтобы стимулировать бизнес и граждан активнее заниматься переработкой отходов.

Ранее президент отмечал, что площадь мусорных свалок в России составляет 48 тысяч гектаров.

Сейчас в большинстве регионов разработали схемы обращения с отходами. К 2019 году власти субъектов должны будут выбрать операторов, которые займутся вывозом твердых коммунальных отходов. Согласно вступившему в силу закону, мусор будут максимально пускать на переработку. Захоранивать на полигонах можно будет только то, что не подлежит вторичному использованию.

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