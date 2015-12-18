Обогнав больше 170 муниципалитетов.

Шесть уральских городов вошли в десятку лидеров рейтинга устойчивого развития. 179 российских городов с населением более 100 тысяч человек ранжировало агентство SGM на основе муниципальной статистики по итогам 2015 года, пишет "Коммерсантъ".

В оценке учитывались экономические, демографические, экологические показатели, в том числе прирост населения, штат врачей, количество поездок на общественном транспорте, жилищные условия и прочее. Каждому городу присваивалась оценка от 0 до 1.

Первое место заняла Тюмень с рейтингом 0,71. Также в тройке лидеров - Сургут (0,66) и Москва (0,66). В десятку вошли Краснодар (0,64), Пермь (0,64), Санкт-Петербург (0,63), Екатеринбург (0,62), Казань (0,61), Нижневартовск (0,6) и Нефтеюганск (0,59).

В числе аутсайдеров оказались Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Хасавюрт, Ялта, а также Серов (Свердловская область). Как отмечают авторы исследования, сложная ситуация сложилась в моногородах с угольной промышленностью и машиностроением, передает "Уралинформбюро".