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Потоп на неделю оставил екатеринбуржцев без лифтовСегодня в 13:40

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На Химмаше.

В Екатеринбурге на Химмаше жители нескольких 12-этажек на улице Исетской неделю маются без лифтов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УК "Нижнеисетская", их отключили после порыва на сетях теплоснабжающей организации. "Затопило наши подвалы и шахты лифта, воды было море", - прокомментировали в УК.

Сейчас подвалы просушивают. Подъемники должны заработать до конца недели.

"Мы понимаем, что жители испытывают неудобства. Но включить лифты сейчас мы не имеем права. Может произойти короткое замыкание, и тогда последствия будут очень серьезные", - подчеркнули в УК.

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