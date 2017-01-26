В Белоярском округе едва не заморозили детсадовцевСегодня в 14:19
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В группах было всего 11 градусов.
В Белоярском городском округе опять разгорелся скандал из-за перебоев с отоплением. Тревогу забили родители малышей, которые ходят в детсад "Ромашка" в поселке Студенческом.
По их словам, они не водят детей в ДОУ с начала прошлой недели. Температура в помещениях не поднималась выше 11 градусов. Была организована лишь одна группа для тех, кому не с кем оставить малышей. Детей собирали в одной комнате со включенными электрообогревателями.
Причиной резкого похолодания в детсаду стал порыв на теплосетях. Как пояснила "Уралинформбюро" мать одной из воспитанниц ДОУ, сейчас аварию устранили. "На первом этаже уже тепло. На втором пока еще прохладно, но говорят, что скоро и там помещения нагреются. Мы надеемся, что так и будет. Сегодня в садике работают уже 3 группы, то есть это около 30 человек", - отметила женщина.
Стоит добавить, что перебои с отоплением в Белоярском ГО не редкость. Ранее на холод в квартирах жаловались жители села Большебрусянского. Маялись без тепла и в поселке Белоярский. Любопытно, что претензии поступали в том числе и из многоэтажек на улице Юбилейной, где расположена квартира самого главы ГО - Павла Юдина.
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