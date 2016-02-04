Дольщики требуют неустойку.

Девелоперская компания "Брусника" обросла исками в Екатеринбурге. Дольщики проектов требуют от застройщика выплату неустойки за провал сроков сдачи домов. По данным портала Mediasud.ru, с июня 2016 года к девелоперу подан 31 иск.

Большая часть заявлений находится на рассмотрении, частично удовлетворено 13, один иск отклонен.

Стоит отметить, что за полгода "Брусника. Екатеринбург" сорвала сроки сдачи трех жилых комплексов. "Квартал Новаторов" на Уралмаше должны были ввести в эксплуатацию в июне 2016 года, ЖК "Суходольский" и дома в микрорайоне "Солнечный" обещали сдать в декабре. Как заверяют в компании, согласно новым срокам, выдача ключей уралмашевцам начнется в феврале 2017 года, "Суходольский" и "Солнечный" начнут заселять лишь в июне.

Как ранее сообщала одна из дольщиц "Брусники", застройщик предлагает за просрочку смешные деньги. "Платить неустойку в полной мере они не собираются. Кто-то подписал допсоглашения, в соответствии с которыми выплачивают тысяч по 40. Это в несколько раз меньше тех сумм, которые получаются при расчете по стандартной формуле", - рассказала она "Уралинформбюро".

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