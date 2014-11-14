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Половина российских мужчин травятся никотином Сегодня в 14:30

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Но поддерживают запрет на продажу сигарет.

Запрет на продажу табачных изделий родившимся после 2014 года поддерживает 61% россиян. Причем "за" высказываются даже курящие респонденты (51-59% в разных группах), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом более половины опрошенных уверены, что потребление сигарет в России за последние четыре года не снизилось, передает "Уралинформбюро".

Согласно данным опроса, армия курильщиков за год выросла на один процентный пункт с 31% в 2016 году до 32% в 2017-м. Чаще всего вредная привычка свойственна мужчинам (48%) и людям в возрасте 25-34 лет (44%).

Тем не менее ограничительные меры дают положительный эффект - с 2013 года количество курильщиков сократилось на 10 процентных пунктов.

"Дальнейшее снижение доли курильщиков в следствии уже предпринятых шагов будет происходить и дальше, но с замедляющейся динамикой", - отмечает эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин.

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