Екатеринбуржцам выставили заоблачные счета за отоплениеСегодня в 16:11
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На 2-3 тысячи больше.
Екатеринбуржцев шокировали счета за отопление в январских квитанциях. Как пишут горожане на форумах, у некоторых данная услуга подорожала на 2-3 тысячи рублей.
"У нас пришло +3047. То есть за январь 5380 за отопление. Хочу идти разбираться", - негодуют одни. "РЭМП Железнодорожного района. Получила сегодня квитанцию +1011 за отопление. Всего за отопление 3470 за 50 квадратных метров", - делятся другие. "Тоже РЭМП Железнодорожного района. По отоплению плюс 2871, итого за отопление за январь 9396", - жалуются третьи.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Стандарт", увеличение сумм в платежках может быть связано с перерасчетом за декабрь. Если раньше сумму за тепло пересчитывали раз в год, то теперь коммунальщики обязаны делать это ежемесячно.
"У нас 354 постановление вступило в силу внезапно. И в основном управляющие компании работают таким образом. Они начисляют за отопление по прошлогодним показателям. А потом делают перерасчет по показаниям приборов учета. Они традиционно снимаются только 23-25 числа. А начисления приходится делать раньше, чтобы вовремя доставить квитанции потребителям. То есть в январских квитанциях, скорее всего, жители получили перерасчет за декабрь плюс суммы за отопление в январе", - отметили в пресс-службе УК.
Стоит добавить, что с января 2017 года в Екатеринбурге изменился порядок начисления платы за общедомовое отопление. Повышающий коэффициент 1,5 установлен для тех домов, где не установлен прибор учета тепла, при этом техническая возможность для этого имеется.
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