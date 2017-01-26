Накрывшая итальянский отель лавина унесла 29 жизнейСегодня в 14:51
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Выжили 11 человек.
Итальянские спасатели завершили поисковые работы на месте попавшего под лавину отеля Rigopiano di Farindola в регионе в Абруццо. Из-под обломков здания и толщи снега извлечено 29 тел. Выжили 11 человек, в том числе четверо детей, передает местный телеканал RaiNews24.
Трагедия произошла в ночь на 19 января 2017 года. После серии подземных толчков на отель Rigopiano di Farindola сошла 300-метровая лавина. Под 120 тысячами тонн снега оказались погребены 40 человек - сотрудники и постояльцы гостиницы. Разбор завалов начался с задержкой - сложные погодные условия мешали спасателям добраться до гостевого дома, сообщает "Уралинформбюро".
Прокуратура проводит следствие, связанное с возможной халатностью местных властей, - владелец отеля за несколько часов до схода лавины просил эвакуировать постояльцев.
Между тем власти города Фариндола намерены подать в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Скандальное издание отреагировало на трагедию карикатурным изображением лавины в образе смерти на лыжах с двумя косами вместо палок.
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