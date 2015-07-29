Греки взмолились об отмене виз для россиянСегодня в 16:43
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Чтобы "реанимировать" острова.
Евросоюз должен как можно скорее запустить пилотную безвизовую схему въезда российских туристов, прибывающих в порты ряда Эгейских островов из Турции. Такие же привилегии хотят дать самим туркам и гражданам Ирана.
С такой просьбой к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу обратился глава Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос.
По его мнению, ослабление визового режима позволит поднять экономику островов Кос, Лесбос, Хиос, Самос и других, урон которой в последние два год нанес наплыв беженцев, сообщили "Уралинформбюро" в АТОР.
Для иранцев программу предлагается запустить в марте 2017 года, а для турок и россиян - в апреле. Предполагается, что греческие острова будут в маршруте круизов, стартующих с турецких курортов Бодрум, Измир и других.
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