В Екатеринбурге экс-директор гимназии не смогла оспорить беспричинное увольнениеСегодня в 10:44
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Суд встал на сторону чиновников.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска Татьяне Дубиной, бывшему директору гимназии №177, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. Женщина требовала восстановить ее в должности в связи с "немотивированным увольнением".
Городские чиновники уволили Т.Дубину в ноябре 2016 года. Основанием стал п.2 ст.278 ТК РФ – "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора". Чтобы сгладить последствия немотивированного увольнения, женщине выплатили компенсацию в размере трех среднемесячных заработков. Однако Дубина попыталась оспорить свою отставку.
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