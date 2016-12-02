Суд встал на сторону чиновников.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении иска Татьяне Дубиной, бывшему директору гимназии №177, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции. Женщина требовала восстановить ее в должности в связи с "немотивированным увольнением".

Городские чиновники уволили Т.Дубину в ноябре 2016 года. Основанием стал п.2 ст.278 ТК РФ – "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора". Чтобы сгладить последствия немотивированного увольнения, женщине выплатили компенсацию в размере трех среднемесячных заработков. Однако Дубина попыталась оспорить свою отставку.