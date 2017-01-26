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Эльвира Набиуллина приедет в Пермь ради театраСегодня в 16:30

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На "Травиату".

4 февраля в Перми ждут председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину. Предполагается, что это будет частный визит, поэтому в пермском подразделении ЦБ информацию о приезде Набиуллиной не комментируют, передает "Уралинформбюро".

По неофициальным данным, она едет в Пермь ради постановки "Травиата" в местном театре оперы и балета, которая номинирована на получение Национальной театральной премии "Золотая Маска - 2017". Генеральным партнером премии является Сбербанк, но глава ЦБ летит по собственному желанию, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в банковских кругах.

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