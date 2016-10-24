По газовой безопасности.

Представители газовой службы и добровольной пожарной охраны проверяют газовые приборы и вентиляционные системы в многоквартирниках Кировграда.

25 января 2017 года специалисты АО "ГАЗЭКС" и Свердловского областного отделения ВДПО посетили дом по адресу Дзержинского, 21, где ранее семья отравилась угарным газом. Двое взрослых и двое детей пострадали, по предварительным данным, из-за обратной тяги, возникшей от вентилятора в ванной комнате, где использовался газовый водонагреватель.

В ходе рейда серьезные нарушения выявлены в 3 квартирах. В двух из них потребители принудительно включают водонагреватели, вмешиваясь в конструкцию колонки, в результате такой изобретательности происходят несчастные случаи. Еще в одной квартире к соединительному патрубку от газовой колонки была присоединена электровытяжка.

Это нарушение также приводит к возникновению обратной тяги - ядовитые продукты сгорания топлива при работающих газовых приборах поступают в помещение. Для обеспечения безопасности жителей по итогам рейда от газоснабжения в подъезде отключены 6 квартир.

Как уже сообщалось, в связи с неблагоприятной ситуацией с отравлениями угарным газом в Кировграде генеральный директор АО "ГАЗЭКС" Валерий Боровиков поручил незамедлительно провести внеочередные профилактические рейды по проверке газовых приборов у групп риска, напомнить населению правила безопасного пользования газом, организовать внеплановые инструктажи для потребителей газа.

В феврале по инициативе АО "ГАЗЭКС" в Кировграде стартует месячник безопасности, в ходе которого газовики, представители МЧС, ВДПО, прокуратуры, администрации Кировграда объединятся для просвещения населения в части соблюдения правил газовой безопасности. В школе №1 Кировграда пройдет урок газовой безопасности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.