Тюменский перевозчик поплатился за высаженного на мороз ребенкаСегодня в 18:26
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До нарушителя добралась прокуратура.
В Тюмени прокуратура внесла представление перевозчику ООО "ЗапСибАвто" за то, что водитель принадлежащего ему автобуса высадил 13-летнего мальчика на мороз.
Инцидент произошел 14 января 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Ребенок сел в автобус №103 в поселке Богандинский. Он должен был выйти в поселке Боровский, где его ждал отец. Но водитель проехал мимо. Школьника высадили только на выезде из поселка.
Стоит отметить, что в последнее время на Урале школьников часто выставляют из транспорта на мороз. В конце прошлого года в Екатеринбурге это произошло с тремя детьми 7, 9 и 10 лет. А в Перми водитель автобуса не остановился на нужной остановке, и школьнику пришлось добираться домой через лес.
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