"ГейЛокатор" признал Екатеринбург опаснымСегодня в 19:27
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Сексуальная жизнь уже не тайна.
Пользователи соцсетей вовсю обсуждают сайт "ГейЛокатор", запущенный сервисом аренды жилья MyLinker.
Портал якобы позволяет в онлайн-режиме высчитать число гомосексуалистов в том или ином российском городе. Для этого достаточно ввести в обозначенное поле название населенного пункта: сервис анализирует количество запросов "порно" и "порно-геи" и количество жителей, а затем выдает сколько примерно представителей нетрадиционной ориентации проживает там и свою рекомендацию, передает "Уралинформбюро".
Опасным признан Екатеринбург, где "локатор" нашел 19 022 гея. В Челябинске и Перми - 14 919 и 13 446 представителей секс-меньшинств соответственно. В полтора раза меньше их в Тюмени - 8 806, вчетверо в Кургане - 3 655. Спокойнее всего в Ханты-Мансийске и Салехарде - 1140 и 562.
Общественность восприняла появление "ГейЛокатора" неоднозначно. "Ярым гомофобам цифра не понравилась, а гей-активисты восприняли двояко: часть активистов начала хвастаться количеством, вторая узрела в сервисе оскорбление, против нас даже есть петиция", - отметил один из его создателей Родион Кадыров в интервью "Лайфу".
По его словам, сервис возник после прецедента, созданного порталом арендного жилья Airbnb: авторам объявлений там нельзя отметать потенциальных жильцов по причине их нетрадиционной сексуальной ориентации.
"У каждого есть выбор, своё личное мнение, своё право распоряжаться своим имуществом. Хочешь — принимай гостей, хочешь — не принимай. Всё просто. Позиция Airbnb по этому вопросу нам оказалась неблизка. Мы начали размышлять по этому поводу и как-то пришли к идее — узнать, сколько реально геев живёт в каждом городе России, и провели исследование. Так появился GayLocator" - поделился Р.Кадыров.
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