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Морозы закрыли для автобусов тюменские трассыСегодня в 18:13

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Отменено 8 рейсов.

Утром 26 января 2017 года на тюменском автовокзале из-за 30-градусных морозов отменили 8 рейсов. Пассажиры не смогли выехать в Тобольск, Ханты-Мансийск, Курган, Шадринск, а также в Реж, Качканар и село Зубково.

Днем температура на улице повысилась. Сейчас в городе -22 градуса.

Как рассказали "Уралинформбюро" в справочной автовокзала, на завтра никаких отмен не ожидается. По прогнозам синоптиков, 27 января в Тюмени столбик термометра поднимется до -9 градусов.

Стоит добавить, что сегодня из-за морозов в Тюмени учащиеся 1-9 классов не пошли на занятия.

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