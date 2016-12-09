Пропавшую тюменскую школьницу нашли на пятый деньСегодня в 18:10
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О ее подруге до сих пор ничего неизвестно.
В Тюмени нашли пропавшую 22 января 2017 года 13-летнюю Викторию Воронину. О местонахождении ее подруги до сих пор ничего неизвестно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Девочки ушли гулять пять дней назад и не поддерживали связь с родными. В результате родители были вынуждены обратиться в правоохранительные органы.
Сейчас поиски подруги Ворониной продолжаются. Известно, что ранее девочка уже убегала из дома.
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